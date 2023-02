Posted in

Nhắc đến các sòng bạc lớn nhất trên thế giới hiện nay thì Hồng Kông được xem là thiên đường. Đến với sòng bạc Casino Hồng Kông bạn sẽ được trải nghiệm những điều gì? Chơi gì? Mức thưởng ra sao? Cùng tìm hiểu ngay qua bài viế dưới đây để biết tới 6 địa điểm casino uy tín nhé!

Tổng quan chung về Sòng bạc Casino Hồng Kông

Casino Hồng Kông được xem nơi sầm uất nhất về dịch vụ cá cược dành cho những bạc thủ. Đến tại đây, người chơi sẽ được trải nghiệm không gian hiện đại, náo nhiệt từ nhiều cao thủ trên thế giới quy tụ. Với nhiều sảnh game, bàn cược đa dạng, người chơi có thể tự do đặt cược và giải trí tại đây.

So sánh sự khác nhau Casino Hồng Kông vs Casino Sbobet

Đặc điểm Sòng Bạc Casino Hồng Kông Casino Sbobet Địa điểm Tại các khách sạn VIP, khu phức hợp Casino hàng đầu Chơi trực tuyến trên Website hoặc App di động Số lượng người chơi Đông đảo Đông lên tới con số khủng Quy mô Lớn Không giới hạn Tiền thưởng Cao hấp dẫn Cao Nhược điểm Phải di chuyển tới địa điểm cá cược Cần nắm rõ luật chơi trước khi tham gia Ưu điểm Không gian sang trọng, đẳng cấp và chuyên nghiệp Tiện lợi, không cần tốn thời gian di chuyển và chơi bất kỳ thời điểm nào mong muốn

=> Nếu người chơi có điều kiện tới Hồng Kông thì không thể bỏ qua một trong những địa điểm dưới đây. Còn nếu bạn không có thời gian cũng như phải di chuyển tới đúng địa điểm để trải nghiệm thì trang Sbobetvn mobile là lựa chọn thích hợp nhất dành cho bạn.

Những sòng bạc Casino Hồng Kông đáng trải nghiệm nhất

Để tìm hiểu rõ hơn về top những sòng bạc Casino Hồng Kông có tiếng nhất hiện nay. Các bạn cùng xem qua một số casino trực tuyến tiêu biểu sau đây:

Sòng bạc Casino Hồng Kông VIP

Đây là một trong những sòng bạc nổi tiếng nhất tại Hồng Kông đó chính là Casino VIP. Sân chơi đẳng cấp dành cho các dân cược muốn trải nghiệm ở một không gian bậc nhất tại Hồng Kông. Tại đây được đánh giá là nơi có mức cược cao hơn một xíu so với các sân chơi khác. Tuy nhiên, đổi lại, tỷ lệ cược kèo tương đối hấp dẫn. Nhiều người từng chứng kiến Casino Hồng Kông VIP đã mang về nhiều thành công lớn dành cho dân cược.

Đúng với tên gọi của sòng bạc, nơi đây quy tụ những doanh nhân, triệu phú… Ngoài việc đến đây để kiếm tiền thì họ còn tới để giải trí và chi ra con số khủng cho một đêm tham gia.

Sòng bạc Resort Casino

Đây là sòng bạc hiện đại, xa hoa nhất tại Hồng Kông. Đến tại đây, người chơi sẽ được trải nghiệm những trò chơi hấp dẫn có sự hợp tác của các hãng game lớn như Back to the Future, Alien and Predator, Indiana Jones,…

Có thể kể thêm về một số đặc điểm nổi bật của Resort Casino chính là sảnh game chính, gồm hơn 500 bàn cược. Bên cạnh đó, du khách được thưởng dịch vụ ẩm thực đẳng cấp và đắt đỏ khác.

Sòng bạc Paradise Casino

Cái tên thứ ba được nhắc tới trong danh sách những sòng bạc nổi tiếng tại Hồng Kông đó là Paradise Casino.

Đánh giá chung về Paradise Casino, nơi đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách truyền thống châu Á và sang trọng của phương Tây. Đặc biệt, bầu không khí mang lại cực kỳ độc đáo được nhiều yêu thích, trong đó có bàn cược Poker, Roulette, Blackjack, Baccarat,…Điều tiện ích ở đây là sòng bạc được mở 24/7, người chơi có thể đến bất cứ thời điểm nào để được tham gia giải trí.

Sòng bạc Five Stars Casino

Five Stars Casino là sòng bạc nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm của đất nước này, điều này giúp người chơi dễ dàng di chuyển tới địa điểm yêu thích.

Tại các bàn cược, người chơi sẽ có nhiều sự lựa chọn và tương tác trực tiếp với các Dealer xinh trai, đẹp gái chuyên nghiệp, hỗ trợ dẫn chương trình, quản trò nhiệt tình. Bên cạnh đó, hơn 600 bàn chơi đổi thưởng khác nhau với tỷ lệ thưởng hấp dẫn đang chờ đón người chơi tham gia.

Sòng bạc Hồng Kông Casino Stars

Hồng Kông Casino Stars được xem là “vua của các sân chơi” với nhiều tính năng, lợi thế đặc biệt dành cho du khách trong và ngoài nước trải nghiệm. Đây là sòng bài được tích hợp với khu nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn 5 sao giúp bạn vừa được giải trí vừa được thưởng thức không gian, phục vụ chuyên nghiệp nhất.

Sòng bạc Realms Casino

Sòng bạc cuối cùng được nhắc đến trong bài viết này đó là Realms Casino. Khi bước vào sảnh, du khách được tiếp đón nồng nhiệt và cởi mở nhất.

Nơi đây, bạn sẽ được tham gia hơn 400 trò chơi, đổi thưởng đa dạng. Đối với những người may mắn có thể đổi đời khi bước ra sòng bạc triệu đô này.

Điều kiện tham gia sòng bạc Casino Hồng Kông

Nếu bạn có hứng thú với sòng bạc Casino tại Hồng Kông. Trước tiên, cần đọc qua một số quy tắc, điều kiện cơ bản áp dụng cho tất cả người chơi như sau:

Độ tuổi

Người chơi hợp pháp phải trên 18 tuổi đối với nước ngoài. Riêng người bản địa phải trên 21 tuổi. Bên cạnh đó, các giấy liên quan như hộ chiếu, căn cước được đội bảo vệ chấp nhận.

Tiền cược hợp pháp

Tiền được xem là hợp pháp trong các sòng bạc là đô la Hồng Kông.

Quy định về trang phục

Tùy theo mỗi sòng bạc mà có quy định riêng liên quan đến trang phục để cảnh vệ kiểm tra và xét duyệt, đảm bảo không có tính gian lận.

Dụng cụ cấm mang vào

Không mang theo các dụng cụ sau khi vào sòng bạc mà được ký gửi bên ngoài như: máy tính, máy ảnh, hành lý,…

Những điều cần tránh khi chơi tại Casino Hồng Kông

Dưới đây là một số lưu ý khi bước vào sòng bạc:

Chuyển đổi tiền Hồng Kông sang con chip để tham gia đặt cược Hãy giữ bình tĩnh khi thua hoặc thắng. Mọi tình huống bạn cần phải giữ tâm lý thoải mái, ổn định nhất Trước khi tham gia bất cứ trò chơi nào. Hãy quan sát và xem hướng dẫn cách chơi trước khi bước vào chơi thật. Chuẩn bị những chiến lược chơi phù hợp cho từng tình huống và loại game.

Theo dõi thông tin chia sẻ từ sòng bạc Casino Hồng Kông & Quy tắc tham gia đặt cược chi tiết nhất. Dân cược có thể tìm hiểu rõ hơn về địa điểm cá cược phù hợp nhất tại các sòng bạc Hồng Kông.