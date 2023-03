Posted in

Tình hình trước trận, phân tích soi kèo tài xỉu Roma vs Juventus lúc 2H45 ngày 06/03 vòng 25 Serie A. Dự đoán kết quả kèo tỉ số hiệp 1, cả trận giữa Roma vs Juventus chi tiết nhất.

Thông tin trận đấu: Roma vs Juventus

Thời gian : 2H45 ngày 06/03

Khuôn khổ giải đấu: vòng 25 Serie A

Sân: Old Trafford

Nhận định tình hình Roma vs Juventus Serie A 2022/23

Tại khuôn khổ vòng 25 giải Serie A, dân cược sẽ được chứng kiến trận cầu đinh giữa Roma vs Juventus. Trong khi cả hai đều khát điểm với mong muốn trở lại với nhóm top 4, khả năng lượt trận tối nay sẽ khá căng thẳng và khó đoán theo chuyên gia link Sbotopvn

Tình hình Roma:

Roma đang chơi khá chắc chân ở hàng phòng ngự, tuy nhiên hàng công lại không có được hiệu suất ghi bàn quá cao. Cụ thể, trong số 3/4 trận gần đây trong mọi đấu trường Roma chỉ nổ dưới 2.5 trái. Chưa kể, lần đụng độ với Juventus trên sân khách trước đó cả hai cũng chỉ kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 1-1.

Tình hình Juventus:

Với án phạt khá nặng từ liên đoàn bóng đá Ý, Juventus phải đón nhận nhiều ảnh hưởng khá lớn. Tuy nhiên, phong độ tốt của Lão Bà gần đây giúp họ ngày càng thu hẹp với nhóm tham dự Cup C1 mùa giải sau. Cụ thể, Juventus đang có trong tay 35 điểm và xếp thứ 7, trong khi Top 4 đang có 45 điểm, cách biệt 10 điểm với đội khách.

Kết quả đối đầu giữa Roma vs Juventus trong quá khứ

Theo dõi nhanh về thành tích đối đầu Roma vs Juventus cùng chuyên gia soi kèo hàng đầu phân tích & đánh giá khả năng thắng cao ngay dưới đây:

1. Thành tích chạm trán giữa hai đội

Theo thống kê thành tích đụng độ 10 trận gần đây, Roma thắng 2, hòa 2, thua 6 trước Juventus. Đồng thời, tỷ lệ thắng chiếm 20%, ăn kèo châu Á 40.00% và nổ Tài 50.00%

2. Thống kê kèo tài xỉu Roma vs Juventus

Tỷ lệ kèo tài xỉu Roma

Cập nhật thống kê thành tích 5 trận gần đây, Roma thắng 2, hòa 1, thua 2. Đồng thời, tỷ lệ thắng chiếm 40%, ăn kèo châu Á 20.00% và nổ Tài 20.00%.

Giải đấu Ngày Chủ Tỉ số Phạt Góc Khách ITA D1 01/03/2023 Cremonese 2-1 3-3 AS Roma UEFA EL 24/02/2023 AS Roma 2-0 8-0 Red Bull Salzburg ITA D1 20/02/2023 AS Roma 1-0 5-1 Hellas Verona UEFA EL 17/02/2023 Red Bull Salzburg 1-0 2-6 AS Roma ITA D1 12/2/2023 Lecce 1-1 3-7 AS Roma

Tỷ lệ kèo tài xỉu Juventus

Nhận định thành tích 5 trận gần đây, Juventus thắng 4, hòa 1, thua 0. Đồng thời, tỷ lệ thắng chiếm 80%, ăn kèo châu Á 80.00% và nổ Tài 40.00%.

Giải đấu Ngày Chủ Tỉ số Phạt Góc Khách ITA D1 01/03/2023 Juventus 4-2 3-7 Torino UEFA EL 24/02/2023 Nantes 0-3 4-6 Juventus ITA D1 20/02/2023 Spezia 0-2 7-4 Juventus UEFA EL 17/02/2023 Juventus 1-1 3-5 Nantes ITA D1 13/2/2023 Juventus 1-0 5-6 Fiorentina

Nên soi kèo tài xỉu trận Roma vs Juventus ra sao?

Đội hình của Juventus đã có sự trở lại của Paul Pogba sau thời gian dưỡng thương, anh có thể ngồi ghế dự bị ở những trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, đoàn quân của Max Allegri sẽ không có sự phục vụ của Arkadiusz Milik và Fabio Miretti. Đây đều là những chân sút có đóng góp lớn cho mùa giải này.

Nhận định Roma vs Juventus tối nay cơ hội chiến thắng đang chia đều cho cả hai đội bóng. Sẽ không quá bất ngờ nếu thế trận sẽ diễn biến giằng co và xuất hiện ít bàn thắng xuất hiện trong 90′ thi đấu. Do đó, dân cược có thể tin tưởng đặt cược kèo tài xỉu tối nay cho cửa dưới mốc 2 trái.

=> Gợi ý bắt kèo tài xỉu Roma 1 – 1 Juventus, Xỉu 2/2.5 trái

Tỷ lệ kèo tài xỉu trận Roma vs Juventus tại nhà cái khác

Giới bet thủ có thể theo dõi nhanh thống kê tỷ lệ kèo bóng đá trận Roma vs Juventus tối nay đến từ các nhà cái uy tín để xem chênh lệch kèo và lựa chọn phù hợp nhất cho mình:

Nhà Cái Tỷ lệ kèo chấp Tỷ lệ châu Âu Tỷ lệ tài xỉu Chủ HDP Khách Chủ H Khách Tài Tỷ lệ Xỉu Sbobet 0.83 0 -0.93 -0.95 2/2.5 0.83 2.47 2.96 2.79 -0.88 0/0.5 0.78 0.86 2 -0.98 2.47 2.99 2.77 Bet365 0.82 0 -0.93 -0.92 2/2.5 0.81 2.50 3.20 2.80 0.75 0 -0.85 0.87 2 -0.97 2.40 3.20 3.00 188bet -0.96 0/0.5 0.86 -0.93 2/2.5 0.82 2.37 3.20 3.20 0.81 0 -0.89 0.87 2 -0.97 2.60 3.15 2.97

Qua theo dõi bài soi kèo nhanh Roma vs Juventus vòng 25 Serie A.

Thông tin lực lượng