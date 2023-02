Posted in

Cùng xem phân tích soi kèo tài xỉu Crystal Palace vs Liverpool lúc 2H45 ngày 19/02 vòng 25 Ngoại Hạng Anh 2022/23. Do đó, xem dự đoán kèo tài xỉu, kèo chấp Crystal Palace vs Liverpool để có gợi ý pick kèo tốt nhất tại Sobet6.net sau đây.

Thông tin trận đấu: Crystal Palace vs Liverpool

Thời gian : 2H45 ngày 26/02

Khuôn khổ giải đấu: vòng 25 Ngoại Hạng Anh

Sân: Old Trafford

Nhận định chiến thuật Crystal Palace vs Liverpool Ngoại Hạng Anh 2022/23

Crystal Palace là đội bóng mạnh khi được thi đấu trên sân nhà với chuỗi 2 trận không thắng gần đây và thành tích bất bại lên tới 7/10 trận gần đây tại giải Ngoại hạng Anh. Cuộc đụng độ với The Kop sắp tới đây được xem là trận đấu quan trọng dành cho cả hai CLB.

Tình hình Crystal Palace:

Palace đang ở vị trí an toàn. Họ đang đứng thứ 12 với 6 điểm nhiều hơn nhóm đang nắm giữ Red Bull. Palace không thắng vào năm 2023, với 2 trận hòa và 4 trận thua trong 6 trận đã đấu. Đội quân của Patrick Vieira đã không thắng trên sân nhà kể từ tháng Mười.

Crystal Palace đang thi đấu bết bát trong thời gian gần đây khi không thắng trong 5 trận gần nhất. Họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề lối chơi mà hàng công thiếu hiệu quả còn hàng thủ thì liên tục nhận bóng. Lúc này, Crystal Palace đang ở nhóm nguy hiểm, họ phải tiết kiệm nhiều hơn và tránh thất bại.

Tình hình Liverpool:

Liverpool gặp một số bất lợi về lực lượng. Không chỉ các ngôi sao không đạt phong độ tốt nhất mà nhiều cầu thủ quan trọng như Thiago, Conate, Ramsey hay Luis Diaz đều vắng mặt.

Kết quả đối đầu giữa Crystal Palace vs Liverpool trong quá khứ

Dân cược có thể theo dõi nhanh về thành tích đối đầu & kèo nhà cái Crystal Palace vs Liverpool chi tiết để có dữ liệu mới nhất để có phân tích chính xác nhất:

1. Thành tích chạm trán giữa hai đội

Theo thống kê 10 trận gần đây, thắng 0, hòa 1, thua 9. Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 40.00% Tỷ lệ Tài: 40.00%

2. Thống kê kèo tài xỉu Crystal Palace vs Liverpool

Tỷ lệ kèo tài xỉu Crystal Palace

Theo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0, hòa 4, thua 1. Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 100.00% Tỷ lệ Tài: 20.00%

Giải đấu Ngày Chủ Tỉ số Phạt Góc Khách ENG PR 18/02/2023 Brentford 1-1 2-6 Crystal Palace ENG PR 11/02/2023 Crystal Palace 1-1 1-6 Brighton Hove Albion ENG PR 4/2/2023 Manchester United 2-1 5-5 Crystal Palace ENG PR 22/01/2023 Crystal Palace 0-0 3-15 Newcastle United ENG PR 19/1/2023 Crystal Palace 1-1 3-3 Manchester United

Tỷ lệ kèo tài xỉu Liverpool

Theo thống kê 5 trận gần đây, thắng 2, hòa 0, thua 3. Tỷ lệ thắng: 40% Tỷ lệ thắng kèo: 40.00% Tỷ lệ Tài: 40.00%

Giải đấu Ngày Chủ Tỉ số Phạt Góc Khách UEFA CL 22/02/2023 Liverpool 2-5 4-3 Real Madrid ENG PR 19/02/2023 Newcastle United 0-2 6-7 Liverpool ENG PR 14/2/2023 Liverpool 2-0 3-3 Everton ENG PR 04/02/2023 Wolves 3-0 2-7 Liverpool ENG FAC 29/1/2023 Brighton Hove Albion 2-1 3-2 Liverpool

Nên soi kèo tài xỉu trận Crystal Palace vs Liverpool ra sao?

Trận gần đây Liverpool cũng ghi ít hơn 2 bàn, hơn nữa đây là trận đấu loại trực tiếp nên cả 2 đội đều thi đấu thận trọng và kiên định nên nhiều khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số cách biệt.

5/6 trận đụng độ gần nhất giữa Crystal Palace và Liverpool về Xỉu 2 1/4. Tương tự, 3/4 trận đấu mới đây của Crystal Palace và trận đấu vừa qua của Liverpool cũng về Tài 2.5/3. Do đó, tổng số bàn thắng tối nay sẽ nổ nhiều hơn 3 trái.

=> Gợi ý bắt kèo tài xỉu Crystal Palace 1 – 2 Liverpool, Tài 2.5/3 trái

Tỷ lệ kèo tài xỉu trận Crystal Palace vs Liverpool tại nhà cái khác

Theo dõi thông tin mới nhất về tỷ lệ kèo bóng đá trận Crystal Palace vs Liverpool tối nay để có lựa chọn đúng đắn nhất:

Nhà Cái Tỷ lệ kèo chấp Tỷ lệ châu Âu Tỷ lệ tài xỉu Chủ HDP Khách Chủ H Khách Tài Tỷ lệ Xỉu Sbobet 0.94 -0.5/1 0.96 -0.90 2.5/3 0.80 4.10 3.65 1.72 0.96 -0.5/1 0.94 0.88 2.5 1.00 4.00 3.70 1.72 Bet365 0.95 -0.5/1 0.95 0.90 2.5 1.00 5.00 3.60 1.70 0.94 -0.5/1 0.96 0.85 2.5 -0.95 4.75 3.80 1.73 188bet 0.97 -0.5/1 0.93 0.89 2.5 -0.99 4.60 4.00 1.71 0.95 -0.5/1 0.97 0.86 2.5 -0.96 4.70 3.95 1.73

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Guaita, Clyne, Guehi, Mitchell, Richards, Schlupp, Hughes, Doucoure, Olise, Ayew, Edouard.

Guaita, Clyne, Guehi, Mitchell, Richards, Schlupp, Hughes, Doucoure, Olise, Ayew, Edouard. Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota.

Cảm ơn anh em đã theo dõi bài soi kèo nhanh Crystal Palace vs Liverpool vòng 25 Ngoại Hạng Anh. Hy vọng dân cược có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất tại nhà cái uy online Sbobet!