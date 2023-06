Bài chia sẻ phong thủy bàn làm việc cho người mệnh kim dưới đây sẽ cung cấp các thông tin chính xác trong việc sắp xếp bàn làm việc đúng hướng, thiết kế kiểu dáng, chất liệu, màu sắc phù hợp cho người mệnh Kim.

Theo quan niệm phương Đông, Kim tượng trưng cho vàng – kim loại quý giá. Kim khí còn mang ý nghĩa bền chặt và thịnh vượng.

Những người thuộc mệnh kim thường độc đoán, cương quyết và có phần cố chấp. Bạn sống độc lập, không quen với việc phải trông chờ hay nhờ vả ai. Do đó, bạn luôn có tham vọng cần tiến trong sự nghiệp. Luôn có suy nghĩ tích cực, lạc quan.

Cũng vì tính ngay thẳng và không thích luôn cúi, nên thường bị dèm pha, rào cản. Để công việc được thuận lợi và hanh thông, người thuộc mệnh kim nhất định phải biết những cách bố trí, phong thủy bàn làm việc cho người mệnh kim chuẩn xác. Theo dõi các chuyên gia giải mã lô đề phong thủy ngay sau đây.

Người mệnh kim thích hợp bàn làm việc bằng kim loại. Kể đến như sắt, inox, thép,… Đó đều là những vật dụng giúp gia tăng vận khí.

Hạn chế sử dụng những vật liệu bàn bằng gỗ. Vì gỗ là mộc, kim khắc mộc. Chất liệu này chắc chắn gây khó khăn cho bạn trong công việc.

Không chỉ giúp bạn gia tăng tự tin, có nhiều sáng tạo trong công việc. Mà kiểu dáng trong phong thủy bàn làm việc cho người mệnh kim còn giúp bạn gặt hái thành công.

Với tính cách đầy mạnh mẽ, cương trực, người mệnh kim phù hợp với loại bàn góc cạnh, nó tạo nên nét đẹp thanh thoát, nghiêm túc cho sư phát triển sự nghiệp người mệnh Kim.

Trong kiến thức ngũ hành, phong thủy bàn làm việc người mệnh kim thích hợp với những gam màu như trắng và vàng.

Hoặc bạn cũng có thể chọn hai màu đan xen nhau hay kết hợp với những gam màu này để tăng thêm tính thẩm mỹ.

Trong phong thủy bàn làm việc người mệnh kim, hướng bàn trong văn phòng vô cùng quan trọng. Bạn nên kê hướng bàn ra gần cửa chính.

Những vị trí giúp bạn quan sát được toàn bộ khung cảnh cũng như kiểm soát được công việc dễ dàng hơn. Sau lưng bàn làm việc cũng nên có một điểm tựa chắc chắn để chống đỡ cho bạn.

Nhiều cao thủ chia sẻ phong thủy có ảnh hưởng rất lớn đến sự may mắn trong lô đề. Bố trí phong thuỷ chính xác không chỉ hanh thông công việc, còn mang lại may mắn trong tiền tài, trò may rủi