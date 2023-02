Posted in

Bạn đã biết màu sắc may mắn cho 12 con giáp năm 2023 là màu gì chưa? Cách chọn màu măn mắn cho từ con giáp thế nào?

Xem bảng màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2023

Màu sắc được cho là có ảnh hưởng đến vận may của mỗi người. Mỗi năm, màu sắc may mắn và xui xẻo của mỗi cung hoàng đạo sẽ khác nhau. Hãy cùng bài viết dưới đây xem màu nào sẽ may mắn cho bạn trong năm 2023 nhé.

Tuổi Năm sinh Màu sắc may mắn 2023 Màu xui xẻo năm 2023 Tý 1948,1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020… Xanh lục, bạc, đỏ cam Nâu, vàng nâu Sửu 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021… Đen, xanh lá, hồng Xám, khói Dần 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022… Cam, xanh lam, xanh biển, hồng Đen Mão 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011… Cam, xanh lam, nâu Xám Thìn 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012… Xanh lá, đỏ, tím Xanh dương Tị 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013… Tím, vàng, đỏ Xám, bạc Ngọ 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014… Trắng, be sữa, đỏ, cam, vàng Nâu vàng Mùi 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015… Xanh dương, xanh lục, vàng nhạt Trắng Thân 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016… Đỏ, xám, trắng Hồng Dậu 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017… Cam, vàng chanh, trắng bạc Xanh lá Tuất 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018… Be sữa, kaki, xanh lá, cam Hồng phấn Hợi 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019… Xanh da trời, đen, vàng Nâu



Tuổi Tý – Màu xanh lục, bạc, đỏ, cam

Những người thuộc tuổi tý vào năm 2023 nên chọn màu xanh lục để mang lại may mắn cho mình. Màu sắc này luôn mang đến thuận lợi, suôn sẻ và mang đến nhiều cơ hội phát triển cho bản thân.

Nhưng nếu bạn muốn đẩy mạnh tài lộc, may mắn về tiền bạc, bạn nên chọn màu bạc.

Cam và đỏ là hai gam màu mang đến sự may mắn trong tình duyên cho nam nữ tuổi Tý.

Màu may mắn tuổi Sửu – Màu đen, xanh lá, hồng

Màu đen là màu sắc quan trọng với sự nghiệp của những ai thuộc tuổi sửu 2023. Nếu biết cách phối hợp, người tuổi sửu dễ đạt được những thành công và gia tăng hiệu suất làm việc.

Màu xanh lá mang lại thuận lợi, vận may về tiền bạc

Màu hồng mang đến cơ hội hút duyên lãng mạn, hạnh phúc cho người tuổi sửu

Tuổi Dần – Màu cam, xanh lam, xanh biển, hồng

Mọi người sẽ dần đạt được nhiều thành tựu vào năm 2023, xây dựng các mối quan hệ tích cực và hợp tác với màu cam may mắn.

Ngoài ra, màu xanh lam và xanh lam sẽ mang lại may mắn trong vấn đề tài chính và màu hồng sẽ tượng trưng cho những cảm xúc tốt đẹp cho người lớn tuổi.

Tuổi Mão – Màu cam, xanh lam, nâu

Màu cam là màu tượng trưng cho sự tươi sáng, ấm áp, thành tựu trong sự nghiệp và giải tỏa áp lực.

Ngoài ra, màu xanh lam sẽ tạo ra sức hấp dẫn tự nhiên, mang lại may mắn cho các mối quan hệ lãng mạn. Những người lớn tuổi vào năm 2023 sẽ tìm thấy sự thoải mái và giảm căng thẳng trong màu nâu.

Tuổi Thìn – Màu xanh lá, đỏ, tím

Màu của thiên nhiên luôn rực rỡ là màu xanh lá cây. Vì vậy, nếu mặc màu này, người lớn tuổi sẽ trở nên mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và gây được thiện cảm với người khác.

Ngoài xanh lá cây, tím và đỏ sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ về sự mát mẻ trước áp lực vào năm 2023.

Màu may mắn tuổi Tỵ – Màu tím, vàng, đỏ

Đừng quên sử dụng màu tím vào năm 2023 nếu bạn muốn cải thiện vận may và thăng tiến trong sự nghiệp. Những người sử dụng màu tím có khả năng nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân tốt hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Con đường thu hút tài lộc của người tuổi Tỵ có đường tình duyên suôn sẻ màu đỏ và phối màu vàng.

Tuổi Ngọ – Màu trắng, be sữa, đỏ, cam, vàng

Những người sinh năm Ngọ rất giỏi trong việc sử dụng các màu trung tính như trắng và be sữa để tác động tích cực đến công việc. Tránh được người xấu, công việc thuận lợi hơn, hòa nhập nơi làm việc mới dễ dàng.

Ngoài ra, màu vàng biểu thị sự ấm áp, sẽ cải thiện hoàn cảnh cho đường tình duyên.

Vì vậy, người đã có gia đình sẽ mãn nguyện, viên mãn còn người độc thân có thể yêu đương lận đận. Màu đỏ cũng sẽ mang lại may mắn cho những người sinh năm Ngọ , thu hút những quý nhân chỉ đường cho họ.

Tuổi Mùi – Màu xanh dương, xanh lục, vàng nhạt

Người tuổi Mùi đặc biệt may mắn khi mặc đồ màu xanh lam. Màu xanh thúc đẩy hiệu quả, một số thành tích tích cực và khả năng tiến triển công việc cao.

Màu xanh lá cây thu hút tình yêu và giúp cải thiện các mối quan hệ. Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn và thành công khi mặc trang phục màu vàng nhạt.

Tuổi Thân – Màu đỏ, xám, trắng

Màu xám là màu may mắn được kể đến đầu tiên cho năm 2023 tuổi Thân. Màu xám sẽ mang lại cho người tuổi Thân sự may mắn và nguồn sinh khí tuyệt vời.

Ngoài ra, màu đỏ sẽ giúp sự nghiệp của các thành viên trong gia đình thăng tiến và thu hút tiền bạc. Màu trắng kết nối với nhiều mối quan hệ tuyệt vời và hỗ trợ tăng cường sự tập trung để làm việc hiệu quả.

Tuổi Dậu – Màu cam, vàng chanh, trắng bạc

Màu cam thúc đẩy thành công trong sự nghiệp và giảm bớt xung đột không cần thiết cho những người sinh năm Dậu.

Theo chuyên gia phong thủy, màu sắc tốt lành cho năm Dậu cũng là màu trắng bạc và vàng chanh. Màu vàng chanh thúc đẩy động lực và thu hút tài trợ. Năm 2023, màu trắng bạc khiến Gà trống trở nên lôi cuốn và đáng yêu hơn.

Tuổi Tuất – Màu be sữa, kaki, xanh lá, cam

Màu sắc may mắn cho những người sinh năm Giáp Tuất 2023 là màu be sữa, hoặc màu kaki. Người tuổi Dậu được hưởng lợi từ việc luôn tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực nhờ hai màu trung tính của nó.

Ngoài ra, màu xanh lá cây thúc đẩy sự hài hòa trong mối quan hệ giữa gia đình và bạn bè. Màu cam thúc đẩy sự ổn định và giúp bạn vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng hơn trong năm Mậu Tuất.

Tuổi Hợi – Màu xanh da trời, đen, vàng

Những người sinh năm con lợn được đại diện tốt nhất bởi màu xanh lam. Màu xanh được yêu thích trên toàn cầu, thu hút giới quý tộc và mang lại sự sáng suốt.

Trong năm con lợn, mặc màu đen giúp tăng sự duyên dáng, lịch sự và trí tuệ giúp mọi người khiến mọi người kinh ngạc. Về nhân duyên, màu vàng cũng là màu may mắn cho người tuổi Hợi, xóa bỏ khoảng cách để hình thành mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết.

Tết Nguyên Đán 2023 đang đến rất gần, hãy chọn màu sắc hợp với 12 con giáp của mình để khởi đầu một năm thuận lợi, thuận lợi.