Khuyến mãi Sbobet tháng 7/2023 sắp tới đây có những ưu đãi nào hấp dẫn nhất cho thành viên theo dõi và tham gia? Điều khoản nhận ưu đãi tại Sbobet dễ hay khó? Cùng theo dõi thông tin khuyến mãi và cách tham gia khuyến mãi Sbobet dễ dàng với tổng giá trị khủng tại các sảnh thể thao, casino, Slot game.

Mega Gacor: Giải đấu và tiền thưởng x1000 tài khoản tại Sbobet

Đến với giải đấu Mega Gacor, thành viên có cơ hội vừa tham gia đặt cược vừa nhận ưu đãi khủng lên tới x1000 tiền thưởng dễ dàng. Xem thể lệ và tham gia đặt cược như sau:

Cách tham gia:

Thời gian khuyến mãi: từ 05:00 ngày 26 tháng 6 đến 04:59 ngày 24 tháng 7 năm 2023 (Giờ Việt Nam)

Giải thưởng: Cơ hội nhận x1000 tiền thưởng đặt cược trong hệ số mua giải thưởng hàng ngày

Cơ hội nhận x1000 tiền thưởng đặt cược trong hệ số mua giải thưởng hàng ngày Yêu cầu: Không có yêu cầu tiên thưởng tối thiểu cho giải đấu này. Cụ thể bảng giải thưởng Pragmatic Play Mega Gacor như sau:

Người chiến thắng Giải thưởng 7X X1,000 15X X500 48X X100 250X X50 800X X10 1,080X X5 2,800X X2

Giải đấu Pragmatic Play Mega Gacor vòng quay đơn cao nhất

Đối với những người chiến thắng giải đấu sẽ dựa trên tiền thắng của vòng quay đơn cao nhất

Giải đấu này được diễn ra trong 4 giai đoạn

Điểm = (Tiền thắng trong thời gian giải đấu)/ (Số lượng cược trong thời gian giải đấu) x1,000.

Giải Đấu Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc (Giờ Việt Nam) PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR TOURNAMENT 1. 5:00 ngày 26 tháng 6 đến 4:59 ngày 3 tháng 7 năm 2023

2. 5:00 ngày 3 tháng 7 đến 4:59 ngày 10 tháng 7 năm 2023

3. 5:00 ngày 10 tháng 7 đến 4:59 ngày 17 tháng 7 năm 2023

4. 5:00 ngày 17 tháng 7 đến 4:59 ngày 24 tháng 7 năm 2023

Giải thưởng áp dụng:

CẤP BẬC Giải Thưởng 1 X1,000 2-3 X800 4-5 X500 6-20 X200 21-50 X100 51-150 X50 151-500 X10 501-1,000 X5 1,001-2,500 X2

Điều khoản áp dụng

Khuyến mãi này dành cho tất cả loại tiền tệ

Tổng 5000 giải thưởng 1,175,000,000 VNĐ hàng tuần dành cho người may mắn nhận được trong thời gian áp dụng khuyến mãi

Hệ thống giải thưởng sẽ được dùng để xác định giải thưởng cuối cùng (tiền thưởng x hệ số thắng). Hãy cược lớn để có cơ hội thắng tới 188.000.000 VND tiền mặt chỉ với 1 lần quay

Số tiền tối đa được tính là 118.000 VND. Nếu vượt qua 118.000 VND sẽ không được tính thưởng

Những người chiến thắng được công bố mỗi ngày sau khi giải đấu kết thúc lúc 4:59 (giờ VN)

Nhiệm vụ hàng ngày giải vô địch Wimbledon

Cùng săn thưởng qua những nhiệm vụ hàng ngày để có cơ hội nhận thưởng mỗi ngày. Xem thể lệ chương trình để bấm tham gia ngay cùng Sbobet trực tuyến

Cách tham gia:

Thời gian đăng ký từ 11:00 ngày 3 tháng 7, 2023 đến 10:59 ngày 16 tháng 7, 2023 (Giờ Việt Nam)

từ Yêu cầu: Thực hiện từng nhiệm vụ để hoàn thành nó

Thực hiện từng nhiệm vụ để hoàn thành nó Xem nhiệm vụ: Bạn có thể xem nhiệm vụ tại “trang nhiệm vụ” để kiểm tra trạng thái của mình

Bạn có thể xem nhiệm vụ tại “trang nhiệm vụ” để kiểm tra trạng thái của mình Nhận thưởng: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy nhấn vào nút “nhận thưởng” cạnh nhiệm vụ để nhận phiếu thưởng của bạn. Khi hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng. Bạn sẽ nhận được phần quà đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ 7&14 ngày liên tiếp.

Điều khoản áp dụng

Khuyến mãi được diễn ra lúc 11:00 ngày 3 tháng 7, 2023 đến 10:59 ngày 16 tháng 7, 2023 (Giờ Việt Nam)

Ưu đãi chỉ áp dụng cho tài khoản tiền tệ RM, INR (₹), RMB, Rp, THB, KRW, JPY, MMK và VND.

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT sẽ được cộng vào 17:00 ngày hôm sau (Giờ Việt Nam).

Cược của nhiệm vụ hàng ngày giải Vô Địch Wimbledon sẽ được tính từ 11:00 sáng đến 10:59 sáng hôm sau (Giờ Việt Nam).

Các vé cược hủy, hoàn tiền không được tính vào thời gian thực hiện nhiệm vụ

Cược bằng phiếu thưởng sẽ không được tính vào tiến độ nhiệm vụ.

SBOBET có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, người tham gia đăng ký nhiều tài khoản trong cùng một hộ gia đình và/hoặc địa chỉ IP sẽ tự động bị loại khỏi khuyến mãi.

Giải đấu Pragmatic Play vị thần chiến tranh

Chơi các trò chơi của Pragmatic Play để thắng những giải thưởng hàng ngày. Tổng giải thưởng tiền mặt lên đến 110 Triệu Đồng. Cùng xem thể lệ để tham gia ngay!

Cách tham gia:

Thời gian áp dụng từ: 29 tháng 6 năm 2023 – 7 tháng 7 năm 2023

Yêu cầu: Đặt cược hợp lệ vào các trò chơi dưới đây trong thời gian khuyến mãi diễn ra bao gồm: Gates of Olympus, Floating Dragon – Dragon Boat Festival, Sweet Bonanza, SBOTOP Olympus, Starlight Princess, Sugar Rush, Gates of Gatot Kaca, SBOTOP Sweet Bonanza, Sweet Bonanza Xmas, Aztec Gems, SBOTOP Pyramid Bonanza, Frogs & Bugs, Jewel Rush, Wisdom of Athena, 5 Lions Megaways, Mochimon.

Miêu tả Giải đấu Thời Gian Bắt Đầu Và Kết Thúc Giải Đấu

(Giờ Việt Nam) Doanh Thu Cao Nhất – Dựa vào Tổng Số Tiền Cược Mỗi ngày từ 11:00 – 10:59

Giải thưởng:

Hạng Giải Thưởng Tiền Mặt Hàng Ngày 1 5,000,000 VDN 2 3,500,000 VND 3 2,500,000 VND 4 1,000,000 VND 5 500,000 VND 6 – 10 200,000 VND 11 – 20 100,000 VND

Điều khoản áp dụng:

Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ

Những người chiến thắng được quyết định dựa trên doanh thu cược cao nhất trong thời gian giải đấu.

Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau trên bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Những người chiến thắng sẽ được công bố sau khi giải đấu hàng ngày kết thúc lúc 10:59 (Giờ Việt Nam)

Các điều khoản chung tại Sbobet được áp dụng trong ưu đãi này

Qua những thông tin được cập nhật về các chương trình khuyến mãi Sbobet tháng 7/2023 mới nhất trên đây. Thành viên có thể tham gia đăng ký tài khoản nhận thưởng ngay để không bỏ lỡ cơ hội tốt với giá trị giải thưởng siêu khủng!