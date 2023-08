Posted in

Xem tin tức từ dân cược gợi ý kèo Newcastle vs Liverpool 20h ngày 27/8/23 tại Sbobet chính xác. Chuyên gia nhận định kết quả bóng đá chung cuộc giữa cặp đấu được mong chờ nhất vòng thứ 3 Ngoại Hạng Anh, Chích Chòe hay The Kop sẽ dành được 3 điểm tuyệt đối trên sân St James Park. Cùng theo dõi!

Những thông tin quan trọng trước trận Newcastle vs Liverpool

Cập nhật những tin tức mới nhất & nhận định kèo bóng đá Newcastle vs Liverpool 20H 27/8/2023 tại Sbobet tối nay vòng thứ 3 Ngoại Hạng Anh để có dự đoán chính xác. Sau kết quả tương đối ổn của The Kop tại trận mở màn, họ tiếp tục có chuyến đi đầu tiên tới Newcastle để cạnh tranh 3 điểm quan trọng.

Phong độ gần đây của Newcastle

Trong khi đó, Newcastle được kỳ vọng lớn tại mùa giải năm nay. Tại NHA 2022/23, Chích Chòe từng dành được thành tích ấn tượng khi kết thúc chung cuộc ở vị trí Top 4 cùng một tấm vé tham dự Cup C1 châu âu năm nay. Trở lại với mùa giải mới, họ cũng dành được chiến thắng 5-1 trước Aston và thua tối thiểu 0-1 Man City.

Phong độ gần đây của Liverpool

Trải qua 2 vòng đấu tại Ngoại Hạng Anh, The Kop đang có 4 điểm sau khi cầm hòa Chelsea và dành chiến thắng trước Bournemouth 3-1. Phong độ của Liverpool 6 trận gần đây, thắng 4, hòa 1, thua 1. Tỷ lệ thắng: 66.7% Tỷ lệ thắng kèo: 83.3% Tỷ lệ Tài: 50.0%.

Dữ liệu thống kê mùa giải của Newcastle vs Liverpool

Newcastle đã bất bại 12 trận liên tiếp tính cả những trận chính thức cũng như giao hữu.

Từ năm 2018, Newcastle chưa thể giành chiến thắng trước Man City.

Lực lượng Newcastle có Krafth, Manquillo, Willock không ra sân.

Newcatle thắng kèo châu á 5 trận liên tiếp gần đây

Liverpool thắng 8/10 trận đối đầu gần nhất, 2 trận còn lại cầm hòa Newcastle

4/5 trận đụng độ gần nhất của hai đội nổ cửa xỉu

Liverpool đã bất bại 9 trận liên tiếp trên sân nhà, trong đó có tới 7 chiến thắng.

Đội hình của Liverpool có Bajcetic, Thiago chưa chắc chắn thi đấu.

Thông tin về lực lượng

Đội hình Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Barnes

Đội hình Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Jones, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz

Dân cược gợi ý bắt kèo Newcastle vs Liverpool chuẩn xác

Theo dõi kèo bóng đá trực tuyến trận đấu giữa Newcastle vs Liverpool tại vòng thứ 3 NHA 2023/24 chính xác. Xem tham khảo để có hơn 80% tỷ lệ thắng trận.

Gợi ý bắt kèo chấp Newcastle vs Liverpool

Cả 4/5 trận kèo châu á vừa qua của The Kop và Newcastle đều nằm chung một kết quả thua cược. Trong khi đó, The Kop đều mang về niềm tin cho người hâm mộ cược châu á 2/3 trận gần đây trên sân khách. Với những cỡ sở trên, chọn cửa The Kop với mức chấp 0/0.5 trái.

=> Dự đoán: Liverpool 0/0.5

Gợi ý bắt kèo tài xỉu Newcastle vs Liverpool

Trong quá khứ, người hâm mộ được chứng kiến loạt trận nổ nhiều bàn thắng giữa hai bên. Cụ thể 5/6 trận đụng độ tại Ngoại Hạng Anh kèo xỉu nổ trên 85% số trận. Trong đó, lần đụng độ gần nhất cả hai chỉ nổ dưới 3 bàn thắng được ghi. Vì thế, lựa chọn ngon ăn trận này nổ xỉu.

=> Dự đoán: Xỉu 3/3.5

Gợi ý bắt một số kèo phụ khác Newcastle vs Liverpool

Kèo phạt góc: Nổ cửa tài trên 8.5 trái

Nổ cửa tài trên 8.5 trái Tổng bàn thắng: Nổ từ 2 – 3 bàn thắng

Tổng quan kèo Newcastle vs Liverpool các sàn cá cược khác

Bảng kèo nhà cái các sàn cá cược khác giữa Newcastle vs Liverpool để có lựa chọn phù hợp nhất.

Công ty Tỷ lệ châu Á Cược tài xỉu Tỷ lệ châu Âu Chủ HDP Khách Tài Kèo đầu Xỉu Chủ Hòa Khách Fb88 -0.95 0/0.5 0.85 0.81 3 -0.93 2.33 3.15 2.82 0.99 0/0.5 0.91 -0.98 3/3.5 0.86 2.20 3.70 2.66 Vn88 -0.98 0/0.5 0.88 1.00 3/3.5 0.90 2.25 3.50 3.00 0.92 0/0.5 0.98 -0.97 3/3.5 0.87 2.15 3.75 3.00 Jbo 0.96 0/0.5 0.94 -0.99 3/3.5 0.89 2.19 04.05 2.90 0.91 0/0.5 -0.99 -0.97 3/3.5 0.87 2.19 3.90 2.99

Gợi ý bắt kèo Newcastle vs Liverpool từ Sbobet. Chuyên gia dự đoán kết quả chung cuộc tối nay nhiều khả năng đội khách The Kop sẽ dành chiến thắng cách biệt trước đối thủ.

Xác suất thắng trận giữa Newcastle vs Liverpool từ dân cược

Theo những thống kê kê, chuyên gia dự đoán kèo tỉ số cả trận tối nay nghiêng về kết quả thắng cho Lữ Đoàn Đỏ. Khả năng cả hai sẽ nổ nhiều bàn thắng và có những tranh chấp gắt gao ngay từ hiệp 1.

Tổng quan những dữ liệu & gợi ý bắt kèo Newcastle vs Liverpool chuẩn xác 20H 27/8/2023 từ trang cược Sobet6. Chúc anh em cá cược có được lựa chọn phù hợp và ngon ăn trong trận đấu hấp dẫn vòng 3 NHA tối nay.