Posted in

Những đội bóng tại La Liga hiện nay đang bước vào vòng 9. Tương tự lần đấu Granada sẽ đối đầu với Barca lúc 2H ngày 9/10/2023 tại sân Estadio Nuevo Los Carmenes. Nhận định chi tiết cách soi kèo Granada vs Barca vào tối nay.

Phân tích chiến thuật Granada vs Barca trước trận

Sau chiến thắng 5-0 trước Antwerp ở trận đấu mở màn, mùa giải này có thể mang lại nhiều niềm vui cho Barca. Mục tiêu tiếp theo của họ là đánh bại Granada ở vòng đấu sắp tới.

Chiến thuật của Granada

Chủ nhà Granada trong giải đấu La Liga chẳng phải đối thủ gì quá tầm. Sau khi có thắng lợi đầu tiên trong mùa giải vào vòng 3, tân binh này lại yếu đuối như thói quen: Kiếm được đúng 2 điểm duy nhất ở 5 vòng tiếp theo. Thế là Granada giờ cũng chỉ đứng ngay phía trên Almeria (vị trí áp chót) với 2 điểm nhiều hơn.

Điểm yếu của Granada không chỉ trên sân khách mà còn có sân nhà. Tính cho đến thời điểm hiện tại đội bóng chỉ thắng 1 trận, hòa 2 và thua 5. Do đó trận tiếp đón quân đoàn Xavi trong trận cầu lần này sẽ gây nhiều khó khăn cho chủ nhà.

Chiến thuật Barca

Trong khi đó, với danh hiệu ĐKVĐ La Liga, Barca là một đội bóng có lịch sử vô cùng lừng lẫy ở giải đấu. Với lịch sử vang dội họ luôn là một đối thủ đáng gờm.

Bên chuyến tuyến còn lại theo Sbobet link thì Barca đang là đội chơi tấn công hiệu quả nhất ở La Liga với phong độ rực sáng của cặp bài trùng Joao Felix – Robert Lewandowski. Sau 8 vòng đấu, họ đã 19 lần làm tung lưới các đối thủ. Hiện tại các học trò của HLV Xavi đang hướng tới mục tiêu tương tự trong mùa giải này.

<<< Tháng 10 thỏa sức đam mê tại Sbobet nhận ngàn ưu đãi >>>

Đội hình ra sân Granada vs Barca

CLB Granada (4-3-3): Ferreira, Sanchez, Miquel, Torrente, Neva, Villar, Uzuni, Boye, Puertas, Melendo, Gumbau

Ferreira, Sanchez, Miquel, Torrente, Neva, Villar, Uzuni, Boye, Puertas, Melendo, Gumbau CLB Barca (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Felix, Balde; Gavi, Romeu

Tình hình chấn thương

Granada sẽ sử dụng đội hình mạng nhất của mình để chạm trán với Barca. Tình hình đội hình của họ khá ổn khi không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra.

Về phía Barca lại thiếu vắng một vài gương mặt chủ chốt. Trên hàng công họ không có sự phục vụ của Raphinha. Tuyến giữa thiếu tiền vệ Pedri và Frenkie de Jong.

Soi kèo Granada vs Barca mới nhấ t tại La Liga

Cập nhật thông tin tỷ lệ kèo bóng đá tối nay giữa Granada vs Barca tối nay. Thành viên cùng xem Sobet6 phân tích kèo chấp, kèo tài xỉu đầy đủ và chính xác nhất:

Tỷ lệ kèo châu á: 0.85*-1/1.5*-0.95 – Chọn L

So sánh về mặt chuyên môn Granada hiển nhiên kém hơn so với Barca. Do đó đội chủ nhà được Barca chấp -1/1.5 trái. Hãy nhớ rằng Granada đang sở hữu hàng thủ không tốt khi để loạt lưới tới 21 bàn. Đây chính là cơ sở giúp có hàng công Barca ghi bàn. Lựa chọn trận đấu lần cửa trên thắng.

Tỷ lệ kèo tài xỉu: 0.84*3*-0.96 – Nổ tài

Cả hai đội bóng đều có trong tay hàng công mạnh mẽ, nhất là Barca. Hơn nữa với tính chất quyết liệt mong muốn ghi bàn thắng trong trận đấu có thể quân đoàn Xavi sẽ tấn công ngay từ phút đầu tiên. Bên cạnh đó trong 6 trận gần nhất tỉ lệ nổ tài của Granada và Barca chiếm khoảng 66.7%. Vì vậy lượt trận lần này cửa xỉu có khả năng cao chiến thắng.

Dân cược gợi ý dự đoán trận Granada vs Barca

Câu lạc bộ Barca đang sở hữu cho mình đội hình hàng loạt các cầu thủ đẳng cấp, đồng đều cả 3 tuyến. Với lực lượng hùng hậu và sự dẫn dắt tài ba trước HLV Xavi thì đây là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch La Liga năm nay. Đội Barca sẽ giành được 3 điểm tiếp theo về cho mình nếu thi đấu đúng với thực lực.

– Bắt kèo tài xỉu: Chọn Tài

– Kết quả tỷ số: 1 – 3 (Chọn Barca và Tài)

– Kèo thẻ phạt: Chọn Xỉu

– Tỷ lệ nổ kèo phạt góc: Tài

Hy vọng với những phân tích về nhận định kèo Granada vs Barca chính xác lúc 2H ngày 9/10/2023 theo nhà cái 1GOm.com .Cùng đăng kí dự đoán kết quả trận cầu Granada vs Barca hấp dẫn nhất tại Sbobet.