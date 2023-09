Posted in

Cuối tuần này, NHA sẽ được theo dõi màn thể hiện đáng mong chờ giữa Bournemouth vs Chelsea. Vậy dân cược gợi ý kèo Bournemouth vs Chelsea 20h ngày 17/9/2023 ra sao? Cập nhật thông tin mới nhất về kèo bóng đá trực tuyến và dự đoán soi kèo tỉ số giữa cặp đấu Bournemouth vs Chelsea vòng 5 NHA chính xác dưới đây.

Những thông tin quan trọng trước trận Bournemouth vs Chelsea

Nhận định bóng đá Bournemouth vs Chelsea 20h ngày 17/9/23 vòng 5 Ngoại Hạng Anh cùng nhà cái Sbobet. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo Bournemouth vs Chelsea hôm nay chính xác nhất diễn ra tại sân vận động Vitality Stadium. Theo cái nhìn tổng quan từ chuyên gia trận đấu được đánh giá khá kịch tính, khi cả hai không có chênh lệch và dự đoán kết quả nghiêng về đội khách trên 70%.

Phong độ gần đây của Bournemouth

Bournemouth đang thi đấu tương đối ổn định với thành tích bất bại 3/5 trận gần đây. Tuy sở hữu đội hình không quá mạnh nhưng với lối chơi phòng ngự và phản công hiệu quả đã giúp họ có được những kết quả có lợi.

Có được lợi thế sân nhà cùng phong độ tốt, giúp cho thầy trò HLV Andoni Iraola tự tin có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải Ngoại hạng Anh mới. Tuy nhiên, cũng phải hết sức thận trọng bởi đối thủ lần này của họ không phải dễ bị bắt nạt.

Phong độ gần đây của Chelsea

Chelsea đang dần chứng tỏ được thực lực và lấy lại vị thế vốn có tại Ngoại Hạng Anh. Những ngôi sao trẻ của The Blues nhận được nguồn cảm hứng lớn từ vị HLV mới và đang thể hiện sự hứng khởi mỗi khi ra sân. Với những lợi thế đang nắm trong tay, Chelsea được dự đoán sẽ nối dài mạch thắng khi chạm trán Bournemouth vào cuối tuần. Chelsea đang xếp thứ 10 trên BXH Ngoại Hạng Anh 2023/24 với 4 điểm, còn Bournemouth đứng thứ 16 với 3 điểm ít hơn.

Dữ liệu thống kê mùa giải của Bournemouth vs Chelsea

Sau đây chuyên trang nhà cái Sbo xin thống kê một vài điểm tin quan trọng của hai đội bóng trước trận đối đầu như sau:

Bournemouth lúc này có Scott, Fredericks, Smith, Adams chấn thương.

Đội hình của Chelsea có Chukwuemeka, Fofan, Bettinelli, Sarr, Badiashile, Chalobah, James, Broja, Nkunku đều gặp chấn thương.

4/5 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1

Bournemouth thua kèo 2 trận, hòa 2 tại Ngoại Hạng Anh từ đầu mùa giải

Chelsea đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm (thắng 1, hòa 1 và thua 2 trận)

Thông tin về lực lượng

Lực lượng ra sân Bournemouth (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Rothwell, Billing; Semenyo, Traore, Anthony; Solanke.

Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Rothwell, Billing; Semenyo, Traore, Anthony; Solanke. Đội hình Chelsea (3-4-2-1): Robert Sanchez; Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill; Malo Gusto, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Ben Chilwell; Raheem Sterling, Conor Gallagher; Nicolas Jackson.

Dân cược gợi ý bắt kèo Bournemouth vs Chelsea chuẩn xác

Chuyên gia phân tích & nhận định bóng đá từ chuyên giá về tỷ lệ biến động kèo trực tuyến Bournemouth vs Chelsea cược chấp, cược tài xỉu chi tiết ngay bảng sau:

Gợi ý bắt kèo chấp Bournemouth vs Chelsea

Bournemouth đang thi đấu tương đối ổn định với thành tích bất bại 3/5 trận gần đây. Tuy sở hữu đội hình không quá mạnh nhưng với lối chơi phòng ngự và phản công hiệu quả đã giúp họ có được những kết quả có lợi. Do đó, Chelsea có thể khai thác và áp đảo đối thủ với mức cược chấp 0.5 đưa ra.

=> Dự đoán: Chelsea 0.5 trái

Gợi ý bắt kèo tài xỉu Bournemouth vs Chelsea

5/7 trận đối đầu vừa qua giữa Bournemouth và Chelsea có dưới 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. 3/5 trận đấu mới đây của Bournemouth và 7/8 trận đấu gần nhất của Chelsea có tỷ số Xỉu dưới 2.5.

=> Dự đoán: Xỉu 2.5/3

Gợi ý bắt một số kèo phụ khác Bournemouth vs Chelsea

Kèo phạt góc: Tài 8.6 góc

Tổng bàn thắng: từ 2-3 bàn thắng trở lên

Tổng quan kèo Bournemouth vs Chelsea các sàn cá cược khác

Bảng kèo nhà cái các sàn cá cược khác Bournemouth vs Chelsea chi tiết 3 cược chính ngay dưới đây giúp anh em tiện theo dõi:

Công ty Tỷ lệ châu Á Kèo tài xỉu Tỷ lệ châu Âu Chủ HDP Khách Tài Kèo đầu Xỉu Chủ Hòa Khách VN88 -0.93 -0.5 0.82 0.94 2.5/3 0.94 3.90 3.40 1.82 0.94 -0.5/1 0.96 -0.96 3 0.84 3.80 3.65 1.77 Fb88 0.86 -0.5/1 -0.96 0.96 2.5/3 0.94 4.50 3.60 1.75 0.92 -0.5/1 0.98 -0.94 3 0.84 4.75 3.80 1.73 188bet 0.86 -0.5/1 -0.96 0.93 2.5/3 0.95 4.25 4.00 1.80 0.92 -0.5/1 0.98 -0.93 3 0.83 4.40 04.05 1.76

Gợi ý bắt kèo Bournemouth vs Chelsea từ Sbobet. Theo đánh giá, khả năng Chelsea sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và có được 3 điểm tuyệt đối trong vòng đối đầu với Bournemouth sắp tới.

Xác suất thắng trận giữa Bournemouth vs Chelsea từ dân cược

Một trong những vấn đề của Chelsea lúc này đó là sự ổn định trong lối chơi qua từng trận đấu. Hàng công của The Blues đang thi đấu đầy hứng khởi nhưng hiệu quả chưa được như kỳ vọng. Ở chuyến thi đấu xa nhà lần này, khả năng đội chủ sân Stamford Bridge giành được chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn là không cao.

Cả trận: Bournemouth 0 – 2 Chelsea

Hiệp 1: Bournemouth vs Chelsea

Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi bài phân tích kèo Bournemouth vs Chelsea 20h ngày 17/9/23 chi tiết nhất từ Sobet6.net. Để tăng tỷ lệ dự đoán trận đấu chính xác, các bạn có thể theo dõi bảng biến động kèo trận Bournemouth vs Chelsea và lựa chọn cửa cược an toàn cho mình. Chúc anh em thành công!