Tối nay Napoli vs Sampdoria sẽ có màn đụng độ hấp dẫn tại vòng 38 tại La Liga. Bet thủ đã biết mẹo soi kèo, phân tích thông tin và kết quả cả trận Napoli vs Sampdoria tối nay như thế nào? Theo dõi ngay Tip hay được dân cược gợi ý kèo La Liga Napoli vs Sampdoria 23H30 ngày 4/6/2023 tại Sbobet để nắm xác xuất dự đoán chính xác nhất trên 80%.

Những thông tin quan trọng trước trận Napoli vs Sampdoria

Trận đấu sắp tới, Napoli vs Sampdoria sẽ gặp nhau vào chủ nhật diễn ra tại Stadio Diego Armando Maradona. Đội chủ nhà Napoli sẽ đối đầu với Sampdoria ở lượt trận cuối cùng Serie A. Dân cược có thể tìm thấy các thông tin liên quan đến hai đội bóng và nhận định tình hình trước trận Napoli vs Sampdoria cùng Sbotop link Sbobet

Phong độ gần đây của Napoli

Napoli bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải với tư cách là nhà đương kim vô địch. Trước khi kết thúc, chắc chắn đoàn quân Neapolitans sẽ cho thấy màn trình diễn mạnh mẽ trên thánh địa quen thuộc.

Trong 5 vòng đấu gần đây, Napoli thắng 2, hòa 2 và thua 1 trận. Đồng thời, thành tích thi đấu trên sân nhà tương đối tốt với 50% trận thắng, hòa 30% và thua 20% trong 10 vòng gần đây.

Phong độ gần đây của Sampdoria

Trong khi đó, Sampdoria đã trải qua mùa giải đáng quen và chật vật trong cuộc chiến trụ hạng tại Serie A. với điểm yếu về hàng thủ, đội khách phải đối mặt với thử thách khó khăn trong cuộc đụng độ vào Napoli.

Thành tích thi đấu của Sampdoria gần đây trên sân khách tương đối tệ. Họ thua tới 8 trận và hòa 2 trận trong 10 vòng gần nhất.

Dữ liệu thống kê mùa giải của Napoli vs Sampdoria

Napoli đã giành chức vô địch sớm tại Serie A trước 4 vòng thi đấu

Hiệu suất ghi bàn của Napoli lên tới 75 bàn sau 37 lượt trận và chỉ thủng lưới 28 lần

Sampdoria chỉ thắng đúng 3 trận, hòa 10 và thua 24 trận từ đầu mùa giải đến nay

Đội khách Sampdoria đã xuống hạng tại mùa giải này với thành tích kém nhất Serie A

Thông tin về lực lượng

CLB Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia CLB Sampdoria: Ravaglia; Zanoli, Gunter, Nuytinck, Aguello; Rincon; Leris, Winks, Duricic, Gabbiadini; Quagliarella

Dân cược gợi ý bắt kèo Napoli vs Sampdoria chuẩn xác

Cập nhật kèo nhà cái Sbobet mới nhất theo tỷ lệ kèo tài xỉu, cược chấp và kèo châu âu trận đối đầu giữa Napoli vs Sampdoria. Chuyên gia đưa ra phân tích chi tiết và gợi ý pick kèo chuẩn nhất dưới đây:

Gợi ý bắt kèo chấp Napoli vs Sampdoria

Những lần đụng độ gần nhất Napoli từng đánh bại Sampdoria 9 trận, thua 1 trước Sampdoria. Chưa kể, tỷ lệ thắng kèo chấp của Napoli lên tới 70%. Trận đối đầu này, Napoli là đội chấp kèo mức 1.5/2 trái. Với tỷ lệ này các nhà đầu tư mạnh dạn đặt niềm tin vào Napoli.

=> Dự đoán: Napoli 1.5/2

Gợi ý bắt kèo tài xỉu Napoli vs Sampdoria

Trận gặp Napoli vs Sampdoria được dự đoán sẽ chứng kiến nổ dưới 3 bàn thắng. Những trận gần đây Napoli cũng chỉ nổ dưới 2 bàn/mỗi trận. Phía Sampdoria đang gặp vấn đề từ hàng phòng ngự. Họ thủng lưới cả 6 trận với tổng cộng 17 bàn.

=> Dự đoán: Xỉu 3/3.5 trái

Gợi ý bắt một số kèo phụ khác Napoli vs Sampdoria

Tỷ lệ kèo phạt góc: 65% nổ xỉu góc

65% nổ xỉu góc Kèo tổng bàn thắng: 55% nổ từ 2-3 bàn thắng cả trận

Tổng quan kèo Napoli vs Sampdoria các sàn cá cược khác

Tổng hợp kèo nhà cái các sàn cá cược khác được chúng tôi đưa ra giúp dân bet thủ có được sự lựa chọn phù hợp.

Công ty Tỷ lệ châu Á Tỷ lệ tài xỉu Tỷ lệ châu Âu Chủ HDP Khách Tài Kèo đầu Xỉu Chủ Hòa Khách Vn88 0.90 1.5/2 1.00 0.98 3/3.5 0.90 1.23 5.00 11.50 0.85 1.5/2 -0.95 0.86 3/3.5 -0.98 1.22 5.20 11.50 Fb88 0.90 1.5/2 1.00 0.96 3/3.5 0.94 1.25 5.75 11.00 0.84 1.5/2 -0.94 0.85 3/3.5 -0.95 1.22 6.00 12.00 188bet 0.84 1.5/2 -0.93 0.85 3/3.5 -0.95 1.24 6.80 11.00 0.84 1.5/2 -0.93 0.84 3/3.5 -0.94 1.24 6.80 11.00

Gợi ý bắt kèo Napoli vs Sampdoria từ Sbobet trận này, cửa đội nhà có tỷ lệ thắng dành chiến thắng cao trong lượt trận cuối cùng tại Serie A. Ngoài ra, tỷ lệ cược nhà cái từ thời điểm mới ra kèo đến nay không có biến động nào quá lớn.

Xác suất thắng trận giữa Napoli vs Sampdoria từ dân cược

Rõ ràng, lượt đối đầu tối nay Napoli đang có đẳng cấp nhỉnh hơn Sampdoria cùng lợi thế sân nhà trước mắt. Do đó, giới soi kèo bóng đá khả năng đội chủ nhà toàn thắng cả trận & hiệp 1.

Cả trận: Napoli 2 – 0 Sampdoria

Hiệp 1: Napoli 1 – 0 Sampdoria

Dân cược đã đưa ra gợi ý kèo Serie A Napoli vs Sampdoria 23H30 ngày 4/6/23 tại Sbobet chi tiết nhất trên đây. Chúc anh em bet thủ tham gia đặt cược thành công và dành chiến thắng theo gợi ý chính xác từ chuyên gia Sobet6.net.