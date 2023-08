Posted in

Xem dân cược gợi ý kèo Man City vs Arsenal 22H ngày 6/8/23 Siêu Cup Anh tại Sbobet như thế nào? Theo dõi tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến giữa Man City vs Arsenal để có sự đoán cược chấp, cược tài xỉu chính xác. Đây là trận đấu đều quan trọng với cả hai đội tuyển, do đó cùng đón xem diễn biến và nhận định trước trận.

Những thông tin quan trọng trước trận Man City vs Arsenal

Sức nóng của bóng đá Anh sẽ trở lại với người hâm mộ tại trận tranh siêu cúp giữa Arsenal và Man City. Cuộc đối đầu diễn ra vào 22 giờ ngày 6/8.

Hằng năm, trận tranh siêu cúp Anh là cuộc đấu giữa đội đương kim vô địch Premier League (Ngoại hạng Anh) và “nhà vua” FA Cup mùa giải gần nhất. Tuy nhiên trong mùa 2022/23, Man City đã lên ngôi ở cả hai giải đấu này nên đối thủ của họ tại FA Community Shield sẽ là Arsenal – Á quân Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.

Đây là 2 câu lạc bộ đã tạo nên cuộc đua vô địch cực kỳ hấp dẫn và căng thẳng tại Premier League mùa giải năm ngoái. Cuộc đối đầu giữa họ mang tới sự chờ đợi lớn cho người hâm mộ xứ sương mù nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Nếu sau 90 phút thi đấu chính thức, cuộc đọ sức giữa Arsenal và Man City vẫn có kết quả hoà thì đôi bên không cần trải qua thêm 30 phút hiệp phụ. Thay vào đó, loạt sút penalty cân não sẽ lập tức được sử dụng để xác định đội vô địch.

Cả “Pháo thủ” lẫn “The Citizens” sẽ có tối đa 6 quyền thay đổi người trong trận đấu này. Điều đó giúp cho hai huấn luyện viên là Mikel Arteta cùng Pep Guardiola có thêm nhiều lựa chọn trong việc tạo ra những đột biến và cả sự đa dạng ở đội hình cũng như lối chơi.

Là danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới nên cả Arsenal lẫn Man City đều rất quyết tâm giành được chiếc cúp vô địch. Ở trận đại chiến Wembley, có 3 cuộc đấu có thể ảnh hưởng nhiều tới thành bại giữa đôi bên.

Phong độ gần đây của Man City

Chuyên gia Sbobet link nhận định Man Xanh đã giành chiến thắng trong cả hai trận đấu giao hữu vừa qua của mình trước Yokohama và Bayern Munich một cách khá nhẹ nhàng. Với đội hình lành lặn và phong độ ổn định, Man City là lựa chọn đáng để gửi gắm.

Phong độ gần đây của Arsenal

Arsenal vừa thua 0-2 trước MU ở trận giao hữu trên đất Mỹ. Do vậy, đội bóng của HLV Mikel Arteta rất muốn giành chiến thắng ở trận đấu tới để lấy lại niềm tin từ các CĐV.

Dữ liệu thống kê mùa giải của Man City vs Arsenal

Arsenal thua 4 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường

Trong khi Arsenal toàn hòa và thua ở 3 trận giao hữu gần đây

3 trận giao hữu gần nhất của Arsenal đều kết thúc với tỷ số chẵn

Lực lượng của Arsenal có Reiss Nelson, Oleksandr Zinchenko chấn thương

Man City chỉ thua 1 trong 12 trận gần nhất thi đấu trên sân khách

Đội hình của Man City có Kevin De Bruyne chấn thương

Thông tin về lực lượng

CLB Man City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Ake; Rodri, Kovacic; Grealish, Foden, Lewis; Haaland.

Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Ake; Rodri, Kovacic; Grealish, Foden, Lewis; Haaland. CLB Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Gabriel, Saliba, Timber, Havertz, Rice, Odegaard, Martinelli, Nketiah, Saka.

Dân cược gợi ý bắt kèo Man City vs Arsenal chuẩn xác

Phân tích kèo bóng đá Man City vs Arsenal tối nay tại Siêu Cup Anh. Cơ hội nhân đôi tiền thưởng tối nay dễ dàng cùng Sbobet.

Gợi ý bắt kèo chấp Man City vs Arsenal

Với mức chấp đưa ra, cửa Man City là lựa chọn sáng cho anh em bet thủ tham khảo. Nên nhớ, kèo cả hai vòng trước đó Man Xanh đã mang về chiến thắng. Còn Arsenal thua kèo 2/3 trận vừa qua.

=> Dự đoán: Man City 0.5/1 trái

Gợi ý bắt kèo tài xỉu Man City vs Arsenal

Cả hai trận đấu giao hữu của Man City vừa qua đều có trên 2,5 bàn thắng được ghi, tính riêng nửa xanh thành Manchester đã ghi tới 7 bàn thắng trong 2 trận đó. Phía Arsenal cũng có 4/5 trận về Tài. Do đó, trận này cửa Tài đáng tin.

=> Dự đoán: Tài 2.5/3

Gợi ý bắt một số kèo phụ khác Man City vs Arsenal

Cả 4 trận vừa qua của cả hai đội tuyển Man City và Arsenal đều có hiệu suất nổ góc cao. Do đó, kịch bản trận này xỉu góc 8.5 & nổ 2-3 bàn thắng cả trận.

=> Chọn: Tài góc

Tổng quan kèo Man City vs Arsenal các sàn cá cược khác

Bảng kèo nhà cái các sàn cá cược khác trận Man City vs Arsenal chi tiết dưới bảng sau:

Công ty Tỷ lệ châu Á Cược tài xỉu Tỷ lệ châu Âu Chủ HDP Khách Tài Kèo đầu Xỉu Chủ Hòa Khách Sbobet -0.93 1 0.82 0.90 2.5/3 0.98 1.60 3.75 4.80 1.00 0.5/1 0.90 0.94 2.5/3 0.94 1.70 3.80 4.00 Vn88 0.90 0.5/1 1.00 0.97 2.5/3 0.93 1.67 4.00 4.75 0.97 0.5/1 0.93 0.90 2.5/3 1.00 1.73 4.00 4.50 Fb88 0.98 1 0.86 0.86 2.5/3 0.96 1.59 4.40 5.10 0.97 0.5/1 0.95 0.91 2.5/3 0.99 1.74 4.20 4.35

Gợi ý bắt kèo Man City vs Arsenal từ Sbobet, chuyên gia dự đoán cửa Man City sáng cho dân cược lựa chọn.

Xác suất thắng trận giữa Man City vs Arsenal từ dân cược

Theo đánh giá chuyên gia 7m CN , xác xuất thắng của Man City trận này dĩ nhiên cao hơn Pháo Thủ. Tuy nhiên, Pháo Thủ không phải là đối thủ dễ đối phó trong lượt trận siêu cup Anh tối nay:

Cả trận: Man City 2 – 1 Arsenal

Hiệp 1: Man City 1 – 0 Arsenal

Qua phân tích gợi ý kèo Man City vs Arsenal chính xác diễn ra tối nay. Dân cược đừng quên theo dõi trực tiếp bóng đá và cổ vũ cho đoàn bóng đá Man City vs Arsenal tối nay cùng Sobet6.net.