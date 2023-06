Posted in

Trận đấu hấp dẫn vòng loại Euro 2024 lượt trận thứ 3 tới đây có gì đáng quan tâm? Theo dõi dân cược gợi ý kèo Malta vs Anh 1H45 ngày 17/6/23 VL Euro tại Sbobet tối nay chính xác để có dữ liệu bóng đá 7m dự đoán kết quả hiệp 1, cả trận ngay dưới đây.

Những thông tin quan trọng trước trận Malta vs Anh

Theo dõi màn đụng độ hấp dẫn tuần này giữa Malta vs Anh tối nay diễn ra vào rạng sáng ngày 17/6/2023 giải vòng loại Euro 2024. Tam Sư đang đứng trước cơ hội dành chiến thắng 3 trận liên tiếp tại bảng C. Cập nhật đánh giá từ giới chuyên môn, kèo Malta vs Anh tối nay kịch bản khả quan nghiêng về đội khách.

Phong độ gần đây của Malta

Trải qua 2 vòng đấu, Malta chưa có điểm số nào tại bảng C. Tuy nhiên, những trận đấu mà họ tham gia không quá tệ. Cụ thể Malta thua sát nút Bắc Macedonia 1 – 2 và sau đó gặp không ít khó khăn trước nhà cựu đương kim vô địch Ý 0-2.

Chưa kể, Malta vốn là đội lót đường tại các kỳ World Cup và Euro. Cụ thể tại vòng loại WC 2022 họ xếp cuối bảng xếp hạng với 5 điểm sau khi thắng 1, hòa 2 và thua 7 trận.

Phong độ gần đây của Anh

Tam Sư đã dành được 6 điểm tuyệt đối tại 2 vòng thi đấu vừa qua. Trong đó, ĐT Anh đánh bại ĐT Ý trên sân khách 2-1 và sau đó hạ gục đối thủ khó chịu Ukraine 2-0 trên sân nhà.

Trước đó, tại VCK World Cup 2022 Tam Sư đã có màn thể hiện không tệ khi vượt qua vòng bảng và gặp ĐT Pháp ở trận tứ kết. Trước đối thủ không quá mạnh ở lượt trận thứ 3 này, ĐT Anh sẽ không ra sân với đội hình mạnh nhất.

Dữ liệu thống kê mùa giải của Malta vs Anh

ĐT Anh đang dẫn đầu bảng C với 6 điểm sau 2 lượt trận vòng loại Euro 2024

Đội hình của Tam Sư có thể cũng sẽ xoay vòng lực lượng khi Bukayo Saka, Declan Rice được cho nghỉ ngơi, nhường chỗ cho Phil Foden hay Conor Gallagher.

Malta chỉ thắng duy nhất 1 trận trong số 5 chuyến làm khách vừa qua, còn lại là 1 trận hòa cùng 3 thất bại.

Trận đấu sắp tới Malta sẽ tiếp đón ĐT Anh với lực lượng đầy đủ

Malta chưa có điểm số nào mang về sau 2 vòng đầu tiên

Thông tin về lực lượng

CLB Malta: Bonello; Apap, Borg, Attard; Brown, Yannick, Guillaumier, Camenzuli; Mbong, Satarino, Jones.

Bonello; Apap, Borg, Attard; Brown, Yannick, Guillaumier, Camenzuli; Mbong, Satarino, Jones. CLB Anh: Pickford; James, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips, Rice; Saka, Kane, Foden

Dân cược gợi ý bắt kèo Malta vs Anh chuẩn xác

Thống kê phân tích nhận định trận Malta vs Anh & dự đoán soi kèo bóng đá tối nay tại trang cược Sbobet để có lựa chọn đúng đắn:

Gợi ý bắt kèo chấp Malta vs Anh

Việc phải thi đấu trên sân khách Malta không khiến Tam Sư quá lo lắng thậm chí thể hiện sự tự tin 100% sẽ dành chiến thắng. 2 lần đụng độ trong quá khứ, ĐT Anh từng thắng Malta cả hai lần với tổng cộng 6 bàn thắng và giữ sạch lưới. Do đó, theo tỷ lệ kèo châu Á được ấn định tối nay khả năng kèo dưới là lựa chọn phù hợp với mức 3/3.5 trái.

=> Dự đoán: Malta 3/3.5 trái

Gợi ý bắt kèo tài xỉu Malta vs Anh

Việc thi đấu tại vòng loại Euro 2024 đối với Tam Sư sẽ không quá khó khăn khi đối thủ duy nhất mà họ phải kiêng dè chỉ có ĐT Ý. Do đó, lượt trận sắp tới họ sẽ chơi với đội hình không quá mạnh và đồng nghĩa với hiệu suất ghi bàn dưới 4 trái.

=> Dự đoán: Xỉu 3.5/4

Gợi ý bắt một số kèo phụ khác Malta vs Anh

Tỷ lệ kèo phạt góc: 65% nổ Tài góc

65% nổ Tài góc Kèo tổng bàn thắng: 55% nổ từ 1 – 2 bàn thắng cả trận

Tổng quan kèo Malta vs Anh các sàn cá cược khác

Bảng kèo nhà cái Malta vs Anh tại các sàn cá cược khác được thống kê chi tiết ngay dưới đây:

Công ty Tỷ lệ châu Á Kèo tài xỉu Tỷ lệ châu Âu Chủ HDP Khách Tài Kèo đầu Xỉu Chủ Hòa Khách 188Bet 0.85 -3/3.5 0.99 0.97 3.5/4 0.85 36.00 15.00 01.05 0.87 -3/3.5 0.97 0.92 3.5/4 0.90 36.00 16.00 01.04 FB88 0.95 -3/3.5 0.90 0.85 3.5/4 1.00 51.00 13.00 01.03 0.93 -3/3.5 0.93 0.80 3.5/4 -0.95 41.00 15.00 01.04 Vn88 0.81 -3/3.5 -0.97 0.93 3.5/4 0.89 36.00 15.00 01.05 0.89 -3/3.5 0.95 0.84 3.5/4 0.98 36.00 16.00 01.04

Xác suất thắng trận giữa Malta vs Anh từ dân cược

Trước đối thủ nhẹ vía hơn, tỷ lệ thắng trận của Tam Sư hoàn toàn áp đảo Malta. Do đó, dự đoán kết quả chung cuộc cả trận này như sau:

Cả trận: Malta 0 – 3 Anh

Hiệp 1: Malta 0 – 2 Anh

Theo dân cược gợi ý kèo Malta vs Anh 1H45 ngày 17/6/23 đã chia sẻ. Hy vọng dân cược có thể đưa ra dự đoán chính xác tại nhà cái Sbobet và tăng cơ hội chiến thắng trong trận này.