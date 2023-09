Posted in

Cuối tuần này, NHM sẽ được chứng kiến những trận cầu từ các nhà vô địch Euro 2024 trở lại. Theo dõi ngay dân cược gợi ý kèo Ireland vs Hà Lan 1h45 ngày 11/9/2023 tại Sbobet vòng thứ 5 để biết chính xác nên dự đoán và bắt kèo nào ngon ăn cùng chuyên gia 7m.cn uy tín nhất

Những thông tin quan trọng trước trận Ireland vs Hà Lan

Cập nhật thông tin soi kèo Ireland vs Hà Lan 1h45 ngày 11/9/2023 tại Sbobet tối nay chính xác. Trong khi đó đội tuyển CH Ireland mới chỉ có được 1 chiến thắng sau 3 trận đấu và tạm thời xếp ở vị trí thứ 3. Họ sẽ phải thi cạnh tranh với đội tuyển Hà Lan cho tấm vé thứ 2 đi tiếp tại bảng B nếu như không muốn phải thi đấu vòng play off đầy may rủi.

Phong độ gần đây của Ireland

Được biết, CH Ireland đã không tham dự một giải đấu lớn kể từ Euro 2016. Đó là giải đấu mà họ đã tiến xa đến Vòng 16 đội Euro 2016 trước khi thua Pháp 1-2. Đồng thời, Cộng hòa Ireland chưa ghi được 2 bàn thắng trong 3 lần gặp Hà Lan gần đây nhất trên mọi đấu trường.

Phong độ gần đây của Hà Lan

Hà Lan đang mang áp lực phải thắng Hy Lạp sau khi bị tụt lại so với các đối thủ khác ở bảng B. Những trước tiên họ phải đối đầu với đối thủ cân sức Ireland vào cuối tuần này để có được 3 điểm quan trọng.

TRỔ TÀI – THỬ SỨC MÙA BÓNG EURO 2024 – CƠ HỘI DÀNH GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT TẠI NHÀ CÁI SBOBET!

Dữ liệu thống kê mùa giải của Ireland vs Hà Lan

CH Ireland đã thắng 6, thua 6 và hòa 2 trong 14 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường.

Được biết, Ireland đã không tham dự một giải đấu lớn kể từ Euro 2016

Lực lượng Hà Lan lúc này có Timber, Malacia, Wijnaldum, Gravenberch, Bergwijn, Depay chấn thương

Thống kê, 6 trận gần nhất của Hà Lan có tối thiểu 3 bàn được ghi.

Hà Lan chỉ giữ sạch lưới một trận trong 6 trận gần nhất

Thông tin về lực lượng

Lực lượng của CH Ireland: Bazunu; O”Shea, Egan, Collins; Ebosele, Cullen, Molumby, Browne, Manning; Ogbene, Idah

Bazunu; O”Shea, Egan, Collins; Ebosele, Cullen, Molumby, Browne, Manning; Ogbene, Idah Đội hình của Hà Lan: Flekken, Aké, Van Dijk, Dumfries, De Ligt, De Jong, Wieffer, Simons, Berghuis, Gakpo, Weghorst

Dân cược gợi ý bắt kèo Ireland vs Hà Lan chuẩn xác

Chuyên gia phân tích chi tiết biến động kèo trực tuyến & nhận định Ireland vs Hà Lan tối nay lượt trận thứ 5 tại vòng loại Euro 2024:

Gợi ý bắt kèo chấp Ireland vs Hà Lan

Không khó để nhận ra đội sẽ chiến thắng ở trong trận đấu tới đây chính là đội tuyển Hà Lan, họ dù phải thi đấu trên sân khách nhưng chỉ gặp đối thủ đánh giá yếu hơn là đội tuyển CH Ireland. Do đó, kèo tối nay chuyên gia đánh giá khả năng ghi bàn nghiêng về đội khách cao hơn theo mức chấp 0.5/1 trái tối nay.

=> Dự đoán: Hà Lan 0.5/1 trái

Gợi ý bắt kèo tài xỉu Ireland vs Hà Lan

Các trận của Hà Lan với Ireland gặp mặt đang có xu hướng ít bàn thắng vì đội tuyển này muốn thắng vừa đủ. 3 trận gần nhất của họ về xỉu. 6/7 trận gặp nhau vừa qua giữa hai đội cũng chỉ có tối đa 2 lần lưới rung. Trận này dễ xỉu.

=> Dự đoán: Xỉu 2.5/3 trái

Gợi ý bắt một số kèo phụ khác Ireland vs Hà Lan

Kèo tài xỉu phạt góc: xỉu dưới 8.5 quả

xỉu dưới 8.5 quả Cược tổng số bàn thắng cả trận: Nổ từ 1-2 quả

Tổng quan kèo Ireland vs Hà Lan các sàn cá cược khác

Bảng kèo nhà cái các sàn cá cược khác giữa đội tuyển Ireland và Hà Lan lượt trận thứ 5 vòng loại Euro 2024 sắp tới đây tại bảng thống kê dưới đây:

Công ty Tỷ lệ châu Á Kèo tài xỉu Tỷ lệ châu Âu Chủ HDP Khách Tài Kèo đầu Xỉu Chủ Hòa Khách Fb88 0.85 -0.5/1 0.95 0.90 2.5/3 0.90 6.40 4.35 1.36 -0.92 -0.5/1 0.71 0.90 2.5/3 0.90 7.70 4.65 1.29 Vn88 0.90 -0.5/1 0.90 -0.95 2.5/3 0.75 8.00 4.75 1.40 1.00 -0.5/1 0.80 -0.95 2.5/3 0.75 10.00 5.00 1.30 188bet 0.90 -0.5/1 0.90 -0.95 2.5/3 0.75 6.40 4.35 1.36 1.00 -0.5/1 0.80 -0.95 2.5/3 0.75 7.70 4.65 1.29

Gợi ý bắt kèo Ireland vs Hà Lan từ Sbobet. Chuyên gia cược Sbotop.vn tin tưởng cửa đội khách dành cho ĐT Hà Lan sẽ ghi được bàn thắng và dành 3 điểm quan trọng tại lượt trận thứ 5 bảng vòng loại Euro 2024.

Xác suất thắng trận giữa Ireland vs Hà Lan từ dân cược

Với phân tích từ giới chuyên môn, siêu máy tính dự đoán kết quả trận này nghiêng về cửa đội khách trên 68%. Khả năng nổ dưới 2 trái cả trận.

Cả trận: Ireland 0 – 2 Hà Lan

Hiệp 1: Ireland 0 – 1 Hà Lan

Với tổng quan thông tin được dân cược gợi ý kèo Ireland vs Hà Lan chính xác lúc 1h45 ngày 11/9/2023 tại Sbobet uy tín. Bet thủ có thể theo dõi thêm biến động kèo bóng đá tối nay và đặt cược cho đội bóng có khả năng dành chiến thắng! Chúc may mắn!