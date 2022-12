Posted in

Vào ngày lễ tết cổ truyền Việt Nam (Tết Nguyên Đán) tập tục xông đất đầu năm được xem là nghi thức được duy trì cho đến hiện tại. Chỉ còn thời gian ngắn nữa tết 2023 sắp tới, bạn đã biết cách chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 như thế nào tốt nhất hay chưa? Cùng xem những tuổi may mắn, rước lộc tài về nhà tại Sbobet sau đây.

Tìm hiểu về tập tục xông đất cùng Sbobet

Xông đất hay còn gọi là đạp đất tùy theo tên gọi của từng vùng miền. Đây là phong tục cổ truyền của người Việt trong dịp tết Nguyên Đán (Tết Âm Lịch). Hiểu theo cách đơn giản là người đầu tiên bước vào nhà bạn sau thời khắc giao thừa.

Theo quan niệm xưa, người đến chúc tết gia đình đầu tiên hợp tuổi với gia chủ báo hiệu một năm may mắn, nhiều tài lộc, sung túc, an khang. Ngược lại, nếu như người đến chơi đầu năm kỵ tuổi sẽ không thuận lợi cả năm, công việc, sức khỏe bị ảnh hưởng. Do đó, họ luôn tin tưởng việc xông đất người hợp tuổi đầu năm rất quan trọng.

Tại sao nên tìm tuổi hợp để xông đất năm 2023?

Như đã nhắc đến ở trên, việc xông đất được cho là “hợp mệnh gia chủ” sẽ mang tới tài lộc, điều an lành dành cho gia chủ. Những người xông đất cũng được gia chủ đón tiếp, đáp nhận lời chúc bằng tiền lì xì để lấy lộc.

Hướng dẫn cách tìm tuổi xông đất hợp năm Quý Mão

Theo đó, tùy thuộc vào mỗi năm và vận mệnh mỗi người, tuổi xông đất năm 2023 cũng thay đổi so với năm trước đó. Dựa theo nguồn thông tin được tổng hợp, chúng tôi đã đưa ra những tuổi xông đất năm 2023 phù hợp với 12 con giáp dưới đây:

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Tý

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI TÝ Giáp Tý 1984 Đinh Hợi 1947 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá) Nhâm Tý 1972 Giáp Thân 1944 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá) Canh Tý 1960 Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá) Bính Tý 1996 Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Trung bình), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Quý Hợi 1983 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình) Mậu Tý 1948 Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Sửu

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI SỬU Ất Sửu 1985 Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Quý Tỵ 1953 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá) Quý Sửu 1973 Quý Tỵ 1953 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung bình), Ất Mão 1975 (Trung bình) Tân Sửu 1961 Tân Hợi 1971 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Trung bình), Đinh Tỵ 1977 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình) Kỷ Sửu 1949 Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá) Đinh Sửu 1997 Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Quý Tỵ 1953 (Trung bình), Tân Hợi 1971 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Dần

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI DẦN Bính Dần 1986 Bính Tuất 1946 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá) Giáp Dần 1974 Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá) Nhâm Dần 1962 Đinh Hợi 1947 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá) Mậu Dần 1998 Canh Tuất 1970 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá) Canh Dần 1950 Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Mão

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI MÃO Ất Mão 1975 Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá) Đinh Mão 1987 Đinh Hợi 1947 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá) Quý Mão 1963 Đinh Mùi 1967 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Tốt), Quý Hợi 1983 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá) Tân Mão 1951 Đinh Mùi 1967 (Tốt), Qúy Hợi 1983 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá) Kỷ Mão 1999 Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Thìn

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI THÌN Bính Thìn 1976 Tân Hợi 1971 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá) Mậu Thìn 1988 Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá) Giáp Thìn 1964 Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá) Nhâm Thìn 1952 Giáp Thân 1944 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá) Canh Thìn 1940, 2000 Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Tỵ

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI TỴ Đinh Tỵ 1977 Ất Mùi 1955 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Tân Sửu 1961 (Trung bình) Kỷ Tỵ 1989 Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá) Ất Tỵ 1965 Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá) Quý Tỵ 1953 Ất Mùi 1955 (Trung bình), Đinh Mùi 1967 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình) Tân Tỵ 1941, 2001 Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Ngọ

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất Tuổi Ngọ Mậu Ngọ 1978 Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Quý Mùi 1943 (Trung bình), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình) Bính Ngọ 1966 Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình) Giáp Ngọ 1954 Đinh Mùi 1967 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá) Canh Ngọ 1990 Ất Mùi 1955 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá) Nhâm Ngọ 1942, 2002 Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Giáp Dần 1974 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Quý Tỵ 1953 (Trung bình), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Mùi

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI MÙI Kỷ Mùi 1979 Đinh Hợi 1947 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá) Tân Mùi 1991 Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá) Đinh Mùi 1967 Tân Hợi 1971 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá) Ất Mùi 1955 Đinh Hợi 1947 (Tốt), Quý Hợi 1983 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá) Quý Mùi 1943, 2003 Quý Hợi 1983 (Tốt), Ất Mão 1975 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Thân

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI THÂN Canh Thân 1980 Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá) Nhâm Thân 1992 Đinh Mùi 1967 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá) Mậu Thân 1968 Ất Mùi 1955 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Trung bình) Bính Thân 1956 Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Thìn 1976 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá) Giáp Thân 1944, 2004 Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Dậu

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI DẬU Tân Dậu 1981 Đinh Mùi 1967 (Khá), Quý Tỵ 1953 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá) Kỷ Dậu 1969 Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá) Đinh Dậu 1957 Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá) Ất Dậu 1945 Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá) Quý Dậu 1993 Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Tuất

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI TUẤT Nhâm Tuất 1982 Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá) Canh Tuất 1970 Đinh Hợi 1947 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá) Mậu Tuất 1958 Bính Ngọ 1966 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá) Giáp Tuất 1994 Đinh Hợi 1947 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá) Bính Tuất 1946, 2006 Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá)

Tuổi hợp xông đất gia chủ tuổi Hợi

Tuổi gia chủ Chi tiết các tuổi Tuổi xông đất TUỔI HỢI Quý Hợi 1983 Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Quý Mão 1963 (Trung bình) Tân Hợi 1971 Tân Mùi 1991 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Kỷ Mão 1999 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá) Kỷ Hợi 1959 Đinh Mùi 1967 (Tốt), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá) Ất Hợi 1995 Tân Mùi 1991 (Tốt), Kỷ Mão 1999 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá) Đinh Hợi 1947, 2007 Ất Mùi 1955 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá)

Những câu chúc Tết khi xông nhà đầu năm

Mùa xuân năm mới đã sang – Kính chúc gia đình An Khang Thịnh Vượng – Năm mới làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc, sức khỏe dồi dào, Vạn Sự Như Ý. Sang năm mới xin kính chúc gia đình có một năm mới thật nhiều may mắn, cầu được ước thấy, làm ăn suôn sẻ, thuận lợi, luôn vui tươi, dồi dào sức khỏe. Kính chúc gia đình anh, chị một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc anh, chị một năm mới: Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. Mừng năm mới phát tài phát lộc – Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc gia đình anh chị một năm đại thắng.

Những kiêng kỵ khi chọn tuổi xông đất đầu năm

Không nên chọn những người có năm tuổi xung khắc với gia chủ

Bạn không nên chọn những người mà gia đình vừa gặp phải chuyện không vui, đạo đức không tốt, gia đình không êm ấm,…

Người đến chơi nhà sớm đầu năm mới không nên là phụ nữ đang mang thai hoặc góa chồng.

Những ai có người thân mới qua đời nên kiêng kỵ tục lệ này.

Người xông nhà đầu năm không nên mang quần áo đen hoặc trắng.

Theo hướng dẫn cách chọn tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 đón vận may cho gia chủ các có thể tìm được người đập đất tốt nhất cho mình. Ngoài ra, năm mới tết đến chúc các bạn gặp nhiều may mắn & bình an!