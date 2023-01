Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2023? Có tốt hay không tốt?

Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2023? Hay năm nay sinh con tốt hay xấu? Nếu đây cũng là những câu hỏi mà bạn đang băn khoăn thì có thể tìm hiểu cùng Sobet6. Tất cả thông tin được chia sẻ dưới đây, phần nào giúp bạn giải đáp ngay.

Tại sao nên xem tuổi sinh con năm 2023?

Con cái được xem là lộc tự nhiên, duyên trời cho nhưng đây cũng là vấn đề năm được nhiều gia đình quan tâm, tham khảo các tài liệu xem đẻ có tốt không? Hợp mệnh bố mẹ hay không?

Việc xem tướng, xem thấy phong thủy, nghiên cứu tài liệu đưa ra cũng giúp cho bố mẹ hiểu được nếu sinh con năm nay sẽ đúng mệnh gì, tuổi gì, con có thể sở hữu những đặc điểm như thế nào của tuổi Mão. Đồng thời, mệnh của con cũng có tác động đến bố mẹ và bé sau này. Do đó, việc lên kế hoạch và xem tuổi trước cũng là điều đương nhiên.

Sinh con năm 2023 có tốt không?

Trong thứ tự 12 con giáp thì Mão là đại diện cho sự nhanh nhẹn, thông minh. Bề ngoài chúng có phần ôn hòa nhưng bên trong rất kiên cường và táo bạo với mục đích sống của mình. Dưới đây là một số tóm tắt về tuổi Quý Mão bạn nên nắm sơ qua cùng các chuyên gia giải mã phong thủy:

Thiên Can: Quý

Mệnh: Kim Bạch Kim (vàng pha bạc)

Niên mệnh năm: Mộc

Cung: Tốn (Gió)

Con nhà: Bạch đế

Xương con mèo – Tướng tinh con hươu

Người độ mạng: Ông Tử Vi

Tương sinh: Hành Thổ

Tương khắc: Hành Hỏa

Người sinh năm 2023 thuộc can Quý, chi Mão. Giải thích theo 12 ngũ hành thì ý chỉ vạn vật từ đất được trồi lên. Do đó, con cả trai lẫn gãi năm Quý Mão đều là mệnh tốt. Mọi thứ đều là trời định, kết quả tốt đẹp, hậu vận đầy đủ. Mệnh là Kim Bạch Kim là kim loại đã qua chế tác biểu tượng cho sự mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng cũng thuần khiết và tình cảm.

Tuy nhiên, để xem tuổi Quý Mão có thực sự tốt với hai bố mẹ hay không thì cùng xem giải nghĩa dưới đây:

Bật mí bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2023

Bố mẹ sinh năm con có hợp mệnh hay không sẽ giúp cho gia trạch êm ấm mà còn mang lại sự may mắn, vượng khí cho gia đình. Tuổi bố mẹ, con cái nếu khắc nhau sẽ khiến gia đình dễ xung đột, gia đình không hòa thuận.

Sinh con hợp theo ngũ hành

Hành Thổ: Theo ngũ hành thì mệnh Thổ sinh Kim. Do đó người thuộc mệnh Kim rất thích hợp làm con của Thổ, có nghĩa cha mẹ mang hành Thổ muốn sinh con năm Quý Mão là hợp nhất. Các tuổi mệnh Thổ hợp sinh con 2023 gồm: Bính Thìn (1976), Đinh Tỵ (1977), Canh Ngọ (1990), Tân Mùi (1991), Mậu Dần (1998).

Người thuộc hành Kim: Kim gặp Kim cũng mang tới mối quan hệ hòa hợp trong gia đình. Các tuổi mệnh Kim hợp sinh con 2023 gồm: Nhâm Thân (1992), Giáp Tý (1984), Ất Sửu (1985), Canh Thìn (2000), Tân Tỵ (2001), Canh Tuất (1970), Tân Hợi (1971).

Hành Thủy: Kim sinh Thủy có nghĩa mọi thứ được nuôi dưỡng vạn vật rất tốt. Bố mẹ hành Thủy sinh con hành Kim rất tốt. Các tuổi mệnh Thủy hợp sinh con 2023 gồm: Bính Tý (1996), Nhâm Tuất (1982), Bính Ngọ (1966), Quý Hợi (1983), Giáp Dần (1974), Ất Mão (1975).

Tương hợp theo Thiên can hợp

Tuổi Quý Mão có can Quý, cặp với thiên can hợp Quý là Mậu. Can Quý thiên về đối nội âm, can mậu thiện về đối ngoại, nếu người có can Mậu có con là Quý rất hòa hợp.

Can Mậu là các năm đuôi 8 như 1978, 1998. Riêng 1988 không hợp sinh con quý Mão.

Tương hợp theo địa chi

Xét đến hành xung thì có 4 xung khắc: Tý – Ngọ – Mão – Dần. Xét về tam hợp có Hợi Mão Mùi. Do đó, bố mẹ Mão, Mùi sẽ thích hợp sinh con Quý Mão.

Một vài bí quyết sinh con năm 2023 từ chuyên gia

Dưới đây là giải đáp thêm một số thắc mắc về vấn đề sinh con trong năm Quý Mão như sau:

Nên sinh con vào mùa nào tốt năm 2023

Mùa hè sẽ là thời điểm tốt cho các bé. Vì lúc này thời tiết khá khô thoáng, tạo điều kiện cho cả mẹ và bé.

Sinh con vào tháng nào tốt năm 2023

Việc sinh con liên quan đến vận mệnh của đưa trẻ sau này. Chính vì vậy bạn nên lựa những tháng đẹp để con được hưởng những tố chất tốt nhất trong năm 2023. Theo đó, tháng đẹp nhất trong năm là tháng 6, thông thường trẻ mùa hè sẽ dễ nuôi hơn trẻ sinh vào mùa lạnh, hanh khô

Cách sinh con trai, con gái theo ý muốn năm Quý Mão

Tính ngày rụng trứng: Dựa theo thời kỳ kinh nguyệt sẽ kéo dài 28 ngày. Khi đó, trúng sẽ rụng vào ngày 14 tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối.

Vì thế, công thức tính sẽ là: Ngày rụng trứng = số ngày của chu kỳ kinh nghiệm – 14. Ví dụ: Kinh nguyệt 30 ngày thì thời gian rụng trứng là 16 ngày tính từ ngày đầu tiên của kinh nguyệt. Do đó, bạn có thể lựa chọn quan hệ trước 1 – 2 ngày (sinh con trai) hoặc 3 – 4 ngày (sinh con gái).

Ngoài việc tính toán xem gia đình có thể sẽ sinh con trai hay con gái, mẹ cũng cần phải đảm bảo bé có thể trạng khỏe mạnh sau khi sinh ra. Để làm được như vậy, có một số dưỡng chất thiết yếu mà mẹ cần bổ sung vào cả 3 thời điểm trước, trong và sau thai kỳ, ví dụ như: Axit Folic, Sắt, Canxi.

Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2023? Có tốt hay không tốt? được chia sẻ chi tiết trên đây. Các bạn có thể đặt kế hoạch để có nhận tin vui đến với gia đình trong thời gian sắp tới.